Четверг, 31 Августа 2023 00:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Шаумян.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Айгезард.