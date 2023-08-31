|Премьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Депутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан
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|Президент Арцаха: будем бороться столько, сколько у нас будет возможностей
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|Мэр Страсбурга: Как потомку, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлемо то, что и сегодня попираются права армянского народа на достойную жизнь и существование
|Прокуратура Армении оспорит законность продажи подземного сооружения в центре Еревана
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|Анн Идальго: То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцид
|Глава МИД Арцаха: мы готовы обсуждать с Азербайджаном самые тяжелые вопросы, но Баку избегает этого
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|В Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Арам Первый рассказал Тороти Шиа о блокаде Азербайджаном Арцаха
|Ереван: Армянское общество не понаслышке знает о проблеме насильственных исчезновений
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|Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения
|Гуманитарный груз из Франции уже в Сюнике
|Спикер НС Арцаха: есть необходимость в формировании устойчивой единой централизованной системы обороны
|Центризбирком Армении повысит квалификацию доверенных лиц, участвующих в выборах Совет старейшин Еревана
|Республика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, заявил спикер арцахского парламента
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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в Араратской области:
10:30-12:30 частично село Шаумян.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в Араратской области:
10:30-12:30 частично село Айгезард.
|Премьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Депутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан
|Представитель региона Иль де Франс: Я намерен представить иск в Международный уголовный суд против Ильхама Алиева
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вакцинация оказалась служебным подлогом: Антикоррупционный комитет дело передал прокурору
|Президент Арцаха: будем бороться столько, сколько у нас будет возможностей
|Депутат Европарламента призвала ввести санкции против Азербайджана
|Мэр Страсбурга: Как потомку, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлемо то, что и сегодня попираются права армянского народа на достойную жизнь и существование
|Прокуратура Армении оспорит законность продажи подземного сооружения в центре Еревана
|Брюно Ретайо: Было бы хорошо, если бы глава Еврокомиссии не подписала газового соглашения с Баку
|В ходе 44 дневной войны высокопоставленные офицеры ВС Армении сеяли панику среди личного состава
|Анн Идальго: То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцид
|Глава МИД Арцаха: мы готовы обсуждать с Азербайджаном самые тяжелые вопросы, но Баку избегает этого
|Захарова: Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана
|Арцах готовится к новому учебному году в условиях нехватки канцтоваров, продуктов питания, предметов гигиены и транспорта
|В Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Арам Первый рассказал Тороти Шиа о блокаде Азербайджаном Арцаха
|Ереван: Армянское общество не понаслышке знает о проблеме насильственных исчезновений
|Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с похищением Азербайджаном трех арцахцев
|Помощь через Агдам или исход из Нагорного Карабаха - посыл властей арцахцам: Бабаян предлагает свое решение
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" требует от футбольного сообщества отреагировать на похищение арцахских футболистов
|Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения
|Гуманитарный груз из Франции уже в Сюнике
|Спикер НС Арцаха: есть необходимость в формировании устойчивой единой централизованной системы обороны
|Центризбирком Армении повысит квалификацию доверенных лиц, участвующих в выборах Совет старейшин Еревана
|Республика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, заявил спикер арцахского парламента
|Хельсинская Гражданская Ассамблея- Ванадзор: Государство на законодательном уровне ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед пропавшими без вести лицами и их родственниками
|Избранный спикером НС Давид Ишханян намерен сформировать в республике атмосферу толерантности
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна готов вернуть в госсобственность 4 незаконно полученных земельных участка
|Мы считаем невозможным нахождение Арцаха в составе Азербайджана - глава русской общины
|Глава МИД Армении указал на неэффективность международных механизмов в разрешении кризисных ситуаций
|Давид Тоноян останется под арестом
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана
|Мирзоян и Миятович подчеркнул императив деблокады Кашатагского коридора
|Макрон переговорил с Алиевым
|Каждая семья в Степанакерте будет получать в день по одному хлебу
|В новых школьных учебниках произведены существенные изменения - МОНКС РА
|СМИ обнародовали дату встречи Путин-Эрдоган
|Мирзоян: Армения ценит принципиальную позицию Канады по ситуации в Нагорном Карабахе
|Артак Бегларян: единственной повесткой народа Арцаха должно быть жить и воевать в Арцахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Примаков: Отказ армянских властей впустить в Армению Виктора Кривопускова - "не очень хороший знак"
|Осада Арцаха и морение голодом - "реинтеграция по-азербайджански"
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Президент Арцаха провел расширенное совещание: в повестке действия властей в условиях тотальной блокады
|Арцахцы требуют вернуть армянских заложников из Баку у Посольства РФ
|Топливные карты в плюсе
|Глава МИД Франции назвала незаконной и аморальной проводимую Азербайджаном стратегию удушения Арцаха
|Гражданская инциатива "Бацум" проводит акции в поддержку Арцаха у Посольств Франции и Великобритании в Армении
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Азербайджан будет в состоянии похитить любого неугодного гражданина РА, если "мир" в регионе будет установлен на условиях Баку - политолог
|Степанакерт: Если Азербайджан действительно заинтересован в ликвидации гумкатастрофы в Арцахе, то пусть восстановит работу Кашатагского коридора
|По факту незаконной эксплуатации АЗС возбуждено уголовное дело - генпрокуратура
|Фонд "Луйс" представил свое видение разрешения кризиса вокруг Арцаха
|Азербайджан продолжает насильственное поглощение Арцаха, теперь имитируя псевдогуманизм к арцахцам
|Армения оказалась в зоне риска государств, испытывающих дефицит воды - исследования ЕОЗ
|Роберт Менендес отреагировал на похищение Азербайджаном трех граждан Арцаха с незаконного КПП в Кашатагском коридоре
|Ушел из жизни председатель Национальной ассоциации армянских ветеранов и участников движения Сопротивления во Франции Антуан Багдикян
|Москва: Сегодня Армения - один из ближайших союзников России, стратегический партнёр на Южном Кавказе
|НДП призывает народ Армении проснуться от летаргического сна и выйти на улицу
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
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|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
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