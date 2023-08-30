Среда, 30 Августа 2023 18:27

АрмИнфо. Медработнику ЗАО <Спитакский медцентр> вменяют в вину служебный подлог в связи с выдачей сертификатов вакцинации людям, которые на самом деле не прививались. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

Согласно источнику, обосновано, что Н. С., работающий в <Спитакском МЦ> в качестве врача-педиатра, курирующего Спитакский район, заведующего кабинетом иммунизации, выполняющего организационно-управленческие и административно-хозяйственные функции и являющегося при этом должностным лицом, ответственным должностным лицом, совершил служебный подлог.

В частности, Н. С. совместно с медсестрой Г.К. в корыстных целях сделали заведомо ложные записи в соответствующий реестр, включив туда данные 3 граждан, которые не находились в РА и не были привиты второй дозой.

На основании данных реестра были составлены поддельные сертификаты, подтверждающие прививку от коронавирусной инфекции, и внесены в единую электронную систему медицинской информации <АРМЕД>. Таким образом, как отметили в АК, Н. С. совершил служебный подлог.

Двум медработникам были предъявлены обвинения, однако позднее по решению надзирающего прокурора уголовное преследование в отношении Г.К. было прекращено в связи с истечением срока давности уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела с обвинительным заключением были переданы надзирающему прокурору с просьбой утвердить его и направить в суд.