Среда, 30 Августа 2023 17:54

АрмИнфо. Подземное сооружение на пересечении проспектов Маршала Баграмяна, Месропа Маштоца и улицы Московяна (перед Каскадом) в Ереване 25-го марта 2017 года было продано ООО "Фотомастер" с нарушением закона. Прокуратура готовится в судебном порядке оспорить законность данной сделки.

Как сообщает Генпрокуратура Армении, в ходе изучения выяснилось, что 12 февраля 2001 года между ГЗАО <Каначапатум> и ООО <Фотомастер> был заключен договор аренды участка, расположенном в данном сквере. Согласно договору, сквер (4668 квадратных метров) был передан в аренду компании <Фотомастер> сроком на 25 лет.

8 июля 2014 года были зарегистрированы права собственности Артёма и Гургена Хачатрянов на акции ООО (они являются сыновьями бывшего при Серже Саргсяне супер-министра, богатейшего на то время человека в Армении Гагика Хачатряна - Ред.). 4 августа того же года Компания получила разрешение на строительство подземного сооружения, расположенного под сквером. По решению мэра Еревана от 25 марта 2017 года договор аренды, подписанный в 2001 году, был расторгнут. В тот же день без проведения конкурса с Компанией был заключен договор аренды указанного участка со сроком аренды до 12 февраля 2026 года.

12 апреля 2017 года право аренды компании <Фотомастер> было зарегистрировано на земельный участок площадью 3923,54 квадратных метра, расположенный по адресу ул. Московяна, 29/4 в Ереване (границы участка были уточнены решением мэра Еревана от 16 февраля 2017 года) и в тот же день были зарегистрированы права собственности Компании на подземные сооружения, расположенные на данном участке, общей площадью 1737,06 квадратных метров. Между тем, согласно решению мэра Еревана № 415-А от 16 февраля 2017 года, земельный участок площадью 3923,54 квадратных метра, расположенный по улице Московяна, 29/4, включен в перечень ограничений, предусмотренных статьей 60 Земельного кодекса (земли, не подлежащие отчуждению).

Принимая во внимание, что указанный земельный участок чиновники передали компании <Фотомастер> на праве аренды, без конкурса, после расторжения договора аренды, вместо постановки подземных сооружений на баланс имущества общины, были созданы льготные условия для компании <Фотомастер> и зарегистрированы ее права собственности на подземные постройки с грубыми нарушениями законодательства.

25 августа 2023 года антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 308 УК РА, принятого 18 апреля 2003 года (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

В ближайшее время прокуратура подаст в суд иск об оспаривании решений мэра Еревана и на этом основании о признании всего процесса недействительным.