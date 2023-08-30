Среда, 30 Августа 2023 16:35

АрмИнфо. Двое высокопоставленных офицера ВС Армении в ходе 44-дневной войны сеяли панику среди личного состава с целью вынудить последних отказаться от применения силы в ходе боев.

Согласно информации Следкома РА, высокопоставленный офицер в звании полковника, занимающий должность заместителя командира одного из N-го армейского корпуса ВС РА, в период военного положения, объявленого 27 сентября 2020 года, договорился с заместителем командира N-й воинской части МО в звании подполковника, создать условия, при которых личный состав откажется от применения оружие.

Так, 19 октября 2020 года в штабе воинской части они отдали приказ командирам двух подразделений распространять панику в войсках, чтобы военнослужащие воинской части отказались применять оружие во время боя. Однако в обстоятельствах, не зависящих от воли офицеров, этого не произошло, поскольку командиры подчиненных частей, осознавая незаконность отданного приказа, не проинформировали о нем никого из подчиненных военнослужащих.

Полковнику и подполковнику предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Они арестованы. Предварительное следствие завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены прокурору по надзору.