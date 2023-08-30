Среда, 30 Августа 2023 16:31

АрмИнфо.То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцид. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном (в он-лайн режиме) заявила прибывшая в Ереван мэр Парижа Анн Идальго.

Она подчеркнула, что происходящее в Арцахе называют геноцидом и этническими чистками также международные специалисты, в том числе бывший прокурор Международного уголовного суда, советник генерального секретаря ООН Луис Морено Окампо.

"Авторитарный режим проводит геноцид, этнические чистки в отношении одного народа, который требует свои права. Права, которые имеет каждый человек, каждый народ. И мы приехали, чтобы засвидетельствовать и осудить происходящее", - сказала мэр Парижа.

Она отметила, что Франция направила накануне в Нагорный Карабах 10 грузовых машин с гуманитарной помощью, в которых не только продовольствие, но и детское питание, генераторы, солнечные панели. "Все то, что поможет вам противостоять", - подчеркнула Идальго.

Глава Парижа отметила, что намерена обратиться также к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы он использовал то положение, которое занимает государство в Совбезе ООН, чтобы была принята резолюция, обязывающая уважать права народа Арцаха.

"Наш призыв конкретен - мы призываем уважать международное право, армяне Арцаха находятся в блокаде против их воли, что происходит в условиях нарушения международного права и подписанного в 2020 году заявления о режиме прекращения огня", - заявила Анн Идальго.