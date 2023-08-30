Среда, 30 Августа 2023 16:29

АрмИнфо.Нынешняя ситуация в Лачинском (Кашатагском) коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Об этом 30 августа в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь похищения Азербайджаном граждан Арцаха при пересечении коридора.

По ее словам, это было зафиксировано по итогам саммита с участием лидеров двух стран под эгидой Евросоюза в октябре 2022 года и в мае 2023 года. "Об этом четко было подчеркнуто в заявлении МИД России от 15 июля в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Задать

ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным, неоправданным. Ведь задача контингента в новых условиях, которые сформировались в результате признания Ереваном и властями Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, оказывать "на земле" всё возможное содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян, в том числе и в контексте прямого диалога Баку-Степанакерт", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о диалоге Баку-Степанакерт, где азербайджанская сторона предлагает провести встречу на территории Азербайджана и отсутствие гарантий в свете задержания людей в Лачинском коридоре, Захарова отметила, что <просто нужно заниматься выполнением договоренностей>. <Есть ли гарантия, связанная с договоренностями?.. Если договорились, скрепили договоренности на высшем уровне печатями, то нужно реализовывать, а не заниматься иным толкованием, придумыванием новых конструктов, привлечением третьих сторон, пятых и десятых. Вести игру в бисер. Есть договоренности - надо их выполнять. Как только начинается нечистоплотность в реализации договоренностей, тут уже не до гарантий>, - отметила она.

Захарова прямо отметила, что армянская сторона не выполнила договоренностей. <Надо просто выполнять. Выполнение договоренностей является гарантией>, - подчеркнула спикер МИД РА, уточнив что это невыполнение связано с кардинальным изменением позиции Армении по сущностному, ключевому вопросу на 180 градусов. Причем ключевому, как она выразилась, для Еревана вопросу. <Это внутреннее решение Еревана, но есть обязательства, которые были скреплены подписями и эти обязательства неоднократно переподтверждались, и их выполнение и является теми гарантиями, о которых ваш вопрос>, - подчеркнула Захарова.