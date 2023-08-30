Среда, 30 Августа 2023 15:28

АрмИнфо. В Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Так, 30 августа в ходе еженедельного брифинга, официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж выступит с новой дипломатической инициативой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, в частности, сказала:

"С одной стороны, мы неоднократно говорили, что приветствуем любые инициативы, которые не идут в разрез с усилиями России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которые не дублируют, и уж тем более не подрывают эти усилия".

С другой стороны, по ее словам, активность Франции на этом направлении России хорошо известна.

"И что не менее важно в таких посреднических усилиях - нужно просто учитывать, в первую очередь, позицию обеих сторон конфликта, то есть и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета - не стоит. Это Альфа и Омега любого посредничества", - резюмировала Захарова.

Как ранее сообщало АрмИнфо, президент Франции, выступая на ежегодной конференции послов, сообщил о намерении выступить с новой дипломатической инициативой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

"На этой неделе я переговорю с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым. Мы будем требовать полного уважения к Лачинскому (Кашатагскому) гуманитарному коридору и снова предпримем дипломатическую инициативу в этом направлении на международном уровне, чтобы усилить давление", - заявил Макрон.