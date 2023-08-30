Среда, 30 Августа 2023 14:56

АрмИнфо. Проблема насильственных исчезновений является одной из наиболее актуальных и долговременных проблем как во время, так и после конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Армении по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений.

В МИД Армении напомнили, что 13 лет назад, в 2010 году, Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № 65/209 учредила День жертв насильственных исчезновений, выразив обеспокоенность по поводу "участившихся случаев насильственных или принудительных исчезновений, включая аресты, задержания и похищения, в различных частях мира".

"Подчеркивая борьбу с насильственными исчезновениями, в том числе предотвращение этого преступления и борьбу с безнаказанностью, Армения подписала и ратифицировала международную конвенцию "О защите всех насильственных исчезновений".

Конвенция, а также другие основополагающие международные документы в области прав человека подтверждают право каждого человека не подвергаться насильственному исчезновению и на получение немедленной, справедливой и адекватной компенсации жертвам", - отметили в МИД РА.

В Ереване добавили, что проблема насильственных исчезновений является одной из наиболее актуальных и долговременных проблем как во время, так и после конфликта. В МИД Армении подчеркнули, что всё это время семьи пропавших без вести продолжают ждать, искать и верить в возвращение своих близких. При этом официальный Ереван с сожаление признал, что армянское общество не понаслышке знает об этой проблеме.

"В результате азербайджанской агрессии осени 2020 года к сотням пропавших без вести в 90-х годах прошлого века прибавились еще сотни случаев пропажи без вести и насильственных исчезновений. И даже в случае документальных и видео доказательств власти Азербайджана проявляют бездействие в вопросе выяснения судьбы армянских военнослужащих. Обеспокоенная судьбой сотен людей, пропавших без вести во время 44-дневной войны, Армения также обращает внимание на случаи, когда были представлены многочисленные видеозаписи и свидетельства, подтверждающие насильственные исчезновения, но никакой информации о судьбе и местонахождении вышеупомянутых лиц не было представлено Азербайджаном по сей день", - отметили в МИД Армении. В Ереване добавили, что в этом контексте Армения предпринимает все возможные шаги для того, чтобы представить проблему в международные суды, особенно учитывая тот факт, что насильственные исчезновения при определенных обстоятельствах также являются преступлениями против человечности согласно международному праву. "Одна из рекомендаций Международного дня насильственных исчезновений - напомнить всем государствам об уважении права семей знать правду о судьбе своих близких.

30 августа - день, когда мы не только занимаемся случаями насильственных исчезновений, но и подтверждаем нашу приверженность преодолению всех препятствий для выяснения судьбы пропавших без вести", - резюмировали в МИД Армении.

Отметим, что сегодня Хельсинкская Гражданская Ассамблея - Ванадзор (ХГА - Ванадзор) сообщила, что согласно официальным данным, в результате нагорно-карабахского конфликта в период с 1988-го по 2005 гг. число пропавших без вести лиц со стороны Армении составляет 437 человек, из них 224 - военнослужащие, 213 - гражданские лица. В Арцахе пропавшими без вести считаются 723 человека, из них 250 - военнослужащие, 473 - гражданские лица.

Ссылаясь на сведения Следственного комитета РА, в ХГА добавили, что в результате азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, развязанной в тандеме с Турцией 27 сентября 2020 года, без вести пропавшими считаются 195 лиц, из коих 175 - военнослужащие и 20 - мирные жители.