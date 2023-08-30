Среда, 30 Августа 2023 13:52

АрмИнфо. Власти Нагорного Карабаха ведут народ к уничтожению. Такого мнения придерживается глава нагорно-карабахской парламентской партии <Единая Родина> Самвел Бабаян, который предлагает <комплексное решение> кризиса в Лачинском (Бердзорском) коридоре.

Бабаян в интервью армянской службе Радио Свобода заявил, что информация о том, что он и его партия поддерживают предложение Азербайджана о том, чтобы гуманитарные товары поступали в Нагорный Карабах из Агдама, не соответствует действительности.

По его словам, их позиция заключается в том, что в рамках пакетного решения товары должны поступать в Нагорный Карабах одновременно через Лачинский коридор и Агдам. Кроме того, в пакете должен быть отражен и вопрос статуса Нагорного Карабаха, то есть должно быть понятно, куда они идут. <В противном случае проблема не будет решена путем пропуска нескольких машин с грузом>, - отметил он.

<Надо дать комплексное решение этой проблемы. Скажем, не так чтобы через пару дней провезти одну машину через Агдам, а затем чтобы снова закрыли эту дорогу, или чтобы пропустили 10 машин через Лачин, это не решит проблему. Мы на той встрече четко сформулировали свою точку зрения: мы должны получить общее комплексное решение: куда мы идем, что делаем, ну привезли еще 10 машин, поели, и что потом? Каков будет следующий шаг?> - сказал Бабаян.

На вопрос, должен ли пакет включать и вопрос, связанный со статусом Нагорного Карабаха, Бабаян ответил так: <[Должен включать] все, конечно, надо сформулировать хотя бы общие принципы>. На уточняющий вопрос, согласится ли на это азербайджанская сторона, Бабаян ответил: <Я думаю, что да, согласится>.

Бабаян отметил, что в ближайшее время представит общественности свои подходы, состоящие примерно из 20 пунктов, которые пока находятся в стадии разработки.

Глава второй по величине политической силы парламента Нагорного Карабаха отметил, что предложил политическим силам совместно разработать эти шаги, получить согласие общественности, а затем приступить к их реализации. Однако, по словам Бабаяна, его предложение никто не принял. <В результате сегодня они оказались в тупике и обвиняют друг друга>, - отметил он.

<Подождем еще 7 дней, посмотрим, на кого они будут перекладывать ответственность. Они должны встать и сказать: <Дорогой народ, у нас нет выбора, нужно ли нам мигрировать?> - сказал Бабаян.

По мнению карабахского политика, правительство Нагорного Карабаха сейчас посылает следующий сигнал: либо они принимают помощь через Агдам, интегрируются с Азербайджаном, либо уходят из Нагорного Карабаха. Как отметил Бабаян, власти не понимают, что помимо этого есть и другое решение.

<Вот как я вижу, что делает нынешнее правительство Нагорного Карабаха: оно создает ситуацию, в которой обсуждается помощь через Агдам или же рассматривается исход из Карабаха. Женщины, дети выходят первыми, короче, устраивают цирк, не понимая, что не решают никакой проблемы. Они ведут свой народ к уничтожению, вот и все>, - сказал Бабаян.

На вопрос Радио Азатутюн, ставит ли правительство вопрос сейчас так, что либо мы принимаем Агдам, либо нам придется уйти, Бабаян ответил: <Я не знаю, как они сейчас ставят вопрос, но говорят они приблизительно так. В ближайшее время они объявят об этом в более официальной форме>.