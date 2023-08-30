Среда, 30 Августа 2023 13:39

АрмИнфо.. Общественное движение "Фронт безопасности и развития Арцаха" осуждает похищение трех молодых парней, произошедшее на незаконно установленном КПП на мосту Хакари, и в связи с этим уже направил десятки персонально адресованных писем в международные организации, в том числе в футбольные клубы и федерации по всему миру.

В поступившем в АрмИнфо сообщении, "Фронт безопасности и развития Арцаха" обращает внимание международного спортивного сообщества на произошедшее и выражает глубокую обеспокоенность непропорциональной

реакцией на случившееся.

"Молодые спортсмены футбольной команды "Аво", олицетворяющие волю и дух арцахского народа, стали жертвами азербайджанской агрессии, прямо нарушающей права человека и спортивное право. Таким образом, сегодня в Арцахе попираются защищаемые во всех уголках мира спортивные принципы, являющиеся краеугольными камнями футбольного сообщества.

Этот акт насилия не только нарушает спортивную этику, но и свидетельствует о гуманитарном кризисе.

Похищение молодых спортсменов не только противоречит спортивному праву, но также демонстрирует незаконное и агрессивное отношение Азербайджана к Арцаху. Мировому футбольному сообществу отведена важная роль в осуждении подобных незаконных действий, поскольку это важно не только с точки зрения защиты отдельных спортсменов, но и сохранения репутации, целостности и инклюзивности этой красивой и столь любимой игры", - говорится в сообщении Движения.

Настоятельно обращаясь за всеобщей поддержкой, в Движении призвали футбольные ассоциации и спортсменов осудить случившееся с футболистами клуба "Аво" и приложить все усилия, чтобы предать огласке этот вопиющий факт и расширить международное давление на Азербайджан, чтобы добиться возвращения парней целыми и невредимыми.

"Объединив усилия против такой несправедливости, мы можем способствовать повышению роли футбола в разрешении конфликтов и налаживании межнационального и культурного диалога", - отмечается в заявлении.

Письмо было отправлено десяткам организаций, в том числе президенту УЕФА Александру Чеферину, президенту ФИФА Джанни Инфантино, президенту Федерации футбола Армении Армену Меликбекяну, а также в конфедерацию ConIFA.

Отметим, что трое молодых людей из Арцаха были похищены вражескими сила на незаконном КПП, установленном АР в Кашатагском (Лачинском) коридоре. Им инкриминируется надругательство над азербайджанским флагом. Азербайджанский суд арестовал парней на 10 суток. Добавим, что это уже второй случай похищения азербайджанцами граждан Арцаха. 29 июля с того же КПП был похищен 68-летний Вагиф Хачатрян, который ехал в Армению для проведения операции на сердц