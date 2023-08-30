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 Среда, 30 Августа 2023 13:30
Александр Аванесов

Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения

Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения

АрмИнфо.Одним из важнейших компонентов внешнеполитической деятельности Арцаха является его международное признание.  Об этом 30 августа на пресс-конференции в Степанакерте заявил председатель Национального Собрания республики Давид Ишханян.

По его словам, за последние тридцать лет в данном направлении была проделана определенная работа, но с учетом нынешней ситуации очень

трудно спрогнозировать, к каким успехам приведет данная политика.  "В настоящее время можно говорить о применяемой в международной практике формуле <Отделение во имя спасения>, которая была использована в отношении Косово и  которую можно применить по отношению к Арцаху. Мы видим осуществляемую Азербайджаном политику, направленную не только на создание стен перед Арцахом, но и предпринимаемые Баку шаги по воспрепятствованию этой возможности>, - сказал председатель НС Арцаха.

Он добавил, что для Арцаха важны ассиметричные шаги, одним из которых является реализация тезиса <Отделение во имя спасения>, ставший в последнее время темой для обсуждений.  Ишханян напомнил, что в июле на  внеочередном заседании парламента было принято обращение, которое направлено генсеку ООН и всем членам Организации. В данном обращении содержится призыв к странам - членам ООН признать Республику Арцах. <Мы сейчас работаем в данном направлении,  предпринимая усилия для того, чтобы все страны ООН были осведомлены об этом документе. Сейчас трудно пока представить такую возможность, но мы не имеем права отказываться от этой идеи, имея в виду наличие соответствующих политических условий>, - сказал глава арцахского парламента, добавив, что международному сообществу следует учитывать факт субъектности Арцаха, что необходимо использовать.

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