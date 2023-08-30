Среда, 30 Августа 2023 13:11

АрмИнфо.Единственным гарантом безопасности народа Арцаха является его Армия обороны. Об этом 30 августа на пресс-конференции заявил председатель Национального Собрания республики Давид Ишханян.

По его словам, укрепление Армии обороны должно сопровождаться необходимыми законодательными изменениями. За последние два года некоторые изменения в законодательстве произведены, но необходимо кардинально пересмотреть действующие положения в направлении формирования устойчивой единой централизованной системы обороны. В Арцахе имеются возможности резерва, действует и закон об ополчении, но их всех необходимо объединить под единым централизованным командованием.

Отвечая на вопрос о видении спикера по будущему Арцаха, Ишханян заметил, что в армянских обществах присутствует мысль о том, что успехи 1990-х годов оказались ни к чему. <Мы проиграли на фронте, но война продолжается, и то, что сегодня происходит является продолжением войны, несмотря на отсутствие боевых действий и звучащих в меньших количествах выстрелов>, - отметил спикер, добавив, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года следует рассматривать как перемирие. В видении будущего для 120 тысяч арцахцев и 23,5 тысяч жителей республики, проживающих вне республики, спикер видит в тех программных документах, которые были приняты десятилетия назад, и даже сто лет назад.