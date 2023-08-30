Среда, 30 Августа 2023 12:36

АрмИнфо.Центризбирком Армении, придавая важность роли доверенных лиц в электоральных процессах и уровню их подготовки, проведет курсы подготовки для доверенных лиц от политических сил, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РА, политические силы, участвующие в выборах в Совет старейшин Еревана, могут до 5 сентября этого года обратиться в Центральную избирательную комиссию в письменном виде, предоставив информацию о количестве доверенных лиц, которые будут наблюдать за ходом выборов.

Центризбирком заранее объявит место, дату и время проведения курсов (оповестит политические силы). Политические силы также могут предложить место для организации обучения своих доверенных лиц. Обучение проведут тренеры Центральной избирательной комиссии. Участие в курсах бесплатное.

Напомним, что выборы пройдут 17 сентября. В них примут участие 13 партий и один блок.