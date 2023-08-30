Среда, 30 Августа 2023 12:34

АрмИнфо. Согласно официальным данным, в результате нагорно-карабахского конфликта в период с 1988-го по 2005 гг. число пропавших без вести лиц со стороны Армении составляет 437 человек, из них 224 - военнослужащие, 213 - гражданские лица. В Арцахе пропавшими без вести считаются 723 человека, из них 250 - военнослужащие, 473 - гражданские лица. Об этом говорится в сообщении Хельсинкской Гражданской Ассамблеи - Ванадзор (ХГА - Ванадзор), опубликованном по случаю Международного дня пропавших без вести.

Ссылаясь на сведения Следственного комитета РА, в результате азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, развязанной в тандеме с Турцией 27 сентября 2020 года, без вести пропавшими считаются 195 лиц, из коих 175 - военнослужащие и 20 - мирные жители. В мае 2007 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 1553 о пропавших без вести. В 2022 году ХГА - Ванадзор направил письменное обращение генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич относительно судьбы, месте нахождения, обстоятельствах исчезновения лиц, считающихся пропавшими без вести, а также проблемах их семей. "В ответ нам сообщили, что докладчик ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Поль Гаван в 2021 году посетил Армению и Азербайджан и подвел итоги своего визита с докладом, на основании которого была принята резолюция 2391 (2021) ПАСЕ о гуманитарных последствиях конфликта", - говорится в источнике.

Однако, невзрая на принятие резолюции, по заверению Офиса ХГА, государство ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед пропавшими без вести лицами и их родственниками на законодательном уровне.

В ХГА отметили, что в настоящее время в Армении на законодательном уровне не закреплен правовой статус без вести пропавшего, вследствие чего родственники без вести пропавших вынуждены в судебном порядке добиться установления указанного статуса родственника с целью получения социальной помощи, установленной государством.

"Очевидно, что вместо ряда отдельных подзаконных актов необходимо иметь комплексный закон, посредством которого будут регулироваться различные проблемы, связанные с пропавшими без вести лицами и их родственниками, поскольку они не ограничиваются лишь предоставлением социальной помощи", - говорится в заявлении.

В этой связи Хельсинская Гражданская Ассамблея считает, что принятие закона РА <О без вести пропавших> является императивом. Учитывая постоянную опасность обострения конфликта и актуальность комплексного решения многочисленных правовых, социальных, финансовых, психологических и других проблем сотен без вести пропавших и их семей в Армении и Нагорном Карабахе еще после первой Карабахской войны, Ванадзорский офис ХГА инициировал работы по разработке проекта закона РА <О без вести пропавшем> вместе с другими государственными структурами - Национальным Собранием РА, Аппаратом президента РА, Министерством обороны РА, Полицией РА, Министерством труда и социальных вопросов РА, Офисом Защитника прав человека РА, а также представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Проект предлагаемого Закона Республики Армения "О без вести пропавших" предусматривает определение правового статуса пропавшего без вести лица, а также создание независимой профессиональной структуры, которая должна заниматься получением информации о судьбе и местонахождении пропавшего лица.

Законопроект также предполагает обязательства перед родственниками пропавшего без вести и расследование обстоятельств исчезновения. "Несмотря на проделанную работу и явную опасность возобновления боевых действий, необходимость принятия Закона игнорируется государственными органами на протяжении 12 лет", - говорится в заявлении.

Ссылаясь на итоги проведенных исследований, в Ванадзорском офисе ХГА заявили, что право семей пропавших без вести лиц на получение

информации о местонахождении и судьбе своего родственника эффективно не обеспечивается государством, не существует единой информационной базы по пропавшим без вести лицам, где бы собирались полные данные о пропавших без вести лицах.

Отметим, что по данным Международного комитета Красного Креста (МККК) 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате конфликта 2020 и 2021 годов и сентябрьской эскалации 2022 года.