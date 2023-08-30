Среда, 30 Августа 2023 12:31

АрмИнфо. Избранный спикером Национального Собрания Республики Арцах представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Давид Ишханян намерен сформировать в республике атмосферу толерантности не только на политическом поле, но и в обществе. Об этом он заявил 30 августа на пресс- конференции в Степанакерте.

Отвечая на вопрос о том, как удалось представителю оппозиционной силы, обладающей всего тремя голосами в парламенте, Ишханян заметил, что сегодня Арцах находится не в классическом положении, когда именно правящая фракция формирует руководящий состав НС. <На первый взгляд кажется нелогичным, когда спикером арцахского парламента стал оппозиционный депутат, да еще представляющий фракцию из трех депутатов. Но должен отметить, что процедура моего избрания прошла сложный этап встреч и переговоров>, - сказал спикер арцахского парламента, добавив, что инициатором выдвижения стал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Как отметил Ишханян, только после согласия четырех из пяти фракций было получено согласие возглавить арцахский парламент. Спикер

напомнил, что сразу после войны 2020 года президент Арцаха официально заявил, что отныне не является членом правящей партии <Свободная Родина>. По этой причине он рассматривает все фракции НС в качестве своих единомышленников, будь то оппозиционные силы или властные. <Решение было принято на основе консенсуса, без которого не было бы этого решения. Из пяти фракций лишь четыре объединились вокруг кандидатуры спикера, но нельзя утверждать, что еще одна политическая сила в лице партии <Единая Родина>, возглавляемой экс- министром обороны Арцаха Самвелом Бабаяном, возражала. Во время личных встреч они дали свои разъяснения, и можно сказать, что и с этой силой было взаимопонимание>, - подчеркнул Ишханян.

Он заметил, что парламент страны должен активнее использовать имеющиеся возможности в рамках действующей Конституции. Расширение же полномочий должно происходить в соответствии с законодательством республики, в том числе, и путем конституционных изменений. В настоящее время в обращении имеется пакет конституционных изменений, к которым парламентарии обратятся в будущем. Но сегодня, продолжил спикер, необходимо полноценно использовать Всеармянскую сеть.