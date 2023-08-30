Среда, 30 Августа 2023 12:30

АрмИнфо. В Генеральную прокуратуру поступило заявление бывшего начальника охраны третьего президента РА (Сержа Саргсяна -ред.) - Вачагана Казаряна о возвращении 4 земельных участков пантеона "Ераблур" Республике Армения.

В ведомстве напомнили, что 20 октября 2020 года в Управлении по конфискации незакнного имущества Генеральной прокуратуры началось расследование в отношении имущества Вачагана Казаряна и связанных с ним лиц. По итогам исследования Генпрокуратура 31 мая 2022 года подала в Антикоррупционный суд иск о конфискации имущества незаконного происхождения, потребовав конфисковать у Вачагана Казаряна и связанных с ним лиц в пользу Республики Армения имущество рыночной стоимостью в 7 млрд драмов и 1 тыс. млрд 647 млн драмов необоснованных реальными доходами.

22 августа 2023 года Вачаган Казарян и аффилированные с ним лица подали в Генеральную прокуратуру заявление о частичном удовлетворении иска и передаче включенных в иск 4 объектов недвижимости военного пантеона "Ераблур" в собственность Республики Армения. Отмечается, что указанные 4 объекта недвижимости были оценены как имущество, нажитое преступным путем в рамках уголовного производства, расследуемого в Главном следственном управлении СНБ.

На основании заявления от 22.08.23 между Генпрокуратурой РА и заявителями было подписано мировое соглашение, которое в тот же день было передано в Антикоррупционный суд на утверждение в соответствии с законом.

На заседании Антикоррупционного суда 30 августа 2023 года было принято решение, что судебный акт будет опубликован завтра, 31 августа.

Что касается остальной части иска, то в Антикоррупционном суде продолжается расследование иска, поданного Управлением по незаконной конфискации имущества Генеральной прокуратуры.

Напомним, что Вачаган Казарян был главным фигурантом дела о незаконном обогащении и сокрытии доходов, открытым СНБ еще в июне 2018 года. Тогда он был задержан на выходе из отделения банка после того, как обналичил очень крупную сумму денег. Значительные суммы были обнаружены и при домашнем обыске у генерал-майора. Постановлениями надзирающего прокурора от 14 и 16 ноября 2022 года также было возбуждено уголовное дело в отношении Казаряна, его супруги и директора принадлежащего им ресторанного комплекса "Янс" за вымогательство в крупных размерах с угрозой применения насилия. На основании возбужденного уголовного дела следователь предъявил обвинение всем трем лицам, применив в их отношении в качестве меры пресечения подписку о невыезде.