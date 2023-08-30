Среда, 30 Августа 2023 11:26

АрмИнфо.Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом.

Антикоррупционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему министру обороны РА Давиду Тонояну, сообщает телеграм-канал Судебной власти.

Напомним, что экс-министр обороны Армении Давид Тоноян обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении свыше $4,5 млн. Они свою вину не признают. 1 и 2 августа Давид Тоноян участвовал в работе комиссии по расследованию обстоятельств войны 2020 года.

Ранее адвокаты Тонояна ходатайствовали об изменении меры пресечения в его отношении. Сообщалось также, что на запланированном на 29 августа судебном заседаниии, экс-министр отовится выступить с ходатайством о проведении заседаний в открытом режиме. <Давид Тоноян с самого первого дня требовал открытого и публичного суда по расследуемому против него уголовному делу, чтобы показать обществу необоснованность выдвинутых против него обвинений и беззакония, имевшие место в ходе суда. Несмотря на то, что практически все обстоятельства указанного уголовного дела уже известны общественности, Антикоррупционный суд продолжает <маскировать> производство по уголовному делу завесой государственной тайны, отклоняя ходатайства Давида Тонояна о снятии запрета на общение последнего с журналистами и проведение судебных заседаний по делу в открытом режиме. Между тем, мы убеждены, что имеются все необходимые предпосылки для проведения хотя бы части заседаний в открытом режиме, как это определено статьей 16 бывшего Уголовно-процессуального кодекса РА>, - говорилось в распространенном заявлении адвокатов Тонояна.