Среда, 30 Августа 2023 11:26

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с задержанием в Лачинском коридоре Вагифа Хачатряна. Об этом сообщает офис представителя Армении по международно-правовым вопросам.

"Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с делом Вагифа Хачатряна. При этом суд отметил, что решение о применении временной меры, вынесенное 29 сентября 2020 года и продленное 3 ноября того же года, согласно которому Азербайджан обязуется выполнить свои конвенционные обязательства, остается в силе", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что ЕСПЧ обязал Азербайджан проинформировать об общем состоянии Хачатряна и продолжающемся уголовном производстве.

Напомним, что 68-летний житель Нагорного Карабаха Хачатрян в конце июля был задержан на армяно- азербайджанской границе, когда он в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) ехал на лечение в Армению.