Среда, 30 Августа 2023 11:24

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян на полях Бледской конференции в Словении встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны обоюдно указали на наличие гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникшего в результате незаконной блокады Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора на протяжении уже более 8 месяцев (с 12 декабря 2022 года - ред.), а также тотальной блокады Арцаха с 15 июня, тяжелых условий и нарушений прав человека населения НКР, и безотлагательность выхода из сложившейся ситуации.

Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан своими действиями открыто демонстрирует свои реальные намерения - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Глава МИД РА приветствовал сделанное днями ранее заявления комиссара СЕ по правам человека относительно гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, а также после блокирования Кашатагского коридора, подчеркнув при этом беспрепятственное выполнение мандата комиссара и возможные шаги в рамках инструментария CE.

Было также отмечено эффективное взаимодействие РА с аппаратом комиссара СЕ в вопросах защиты прав человека.

Отметим, что ранее Миятович подчеркнула недопустимость осады Арцаха и выразила готовность лично посетить регион и на месте ознакомиться с ситуацией с правами человека в НКР.