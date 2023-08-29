Вторник, 29 Августа 2023 21:09

АрмИнфо. Государственный центр поддержки национального кино Казахстана планирует выпустить в широкий прокат фильм под названием «Возмездие» (Жаза) - о коррупции в правоохранительных органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссером кинокартины выступил Дархан Тулегенов. Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали встретился с продюсером Максимом Акбаровым, чья творческая команда занимается производством и продвижением фильма.

«Раньше мы сами все делали – продвигали, продавали фильмы. Сейчас наконец-то киноцентр готов нам помогать. Это прекрасно – мы готовы пошуметь вместе. Сейлз агентом (sales agent) станет казахстанская компания, которая сотрудничает с американским кинодистрибьютором QED International. Данная компания продавала такие фильмы, как «Район №9» и «Ярость» с Брэдом Питтом. Сейчас они заинтересовались нашим фильмом. Мы также ведем переговоры с основными мировыми стриминговыми площадками – Netflix, Amazon, HBO и Peacock. Фильм должен «взорвать» наш рынок и показать всем, что мы умеем», – отметил Максим Акбаров.

К слову, саундтреки к фильму записывают известные артисты, имена которых будут объявлены ближе к выпуску фильма. Кинокартина в широкий прокат выйдет осенью этого года.

«Фильмы должны зарабатывать. К сожалению, есть примеры, когда творческая команда не знает, как продвигать, упаковать и продавать фильмы после завершения съемочного процесса. Поэтому после проведения питчинга мы планируем организовать тренинги для кинематографистов, чтобы рассказать, какие инструменты можно использовать и как выйти на международный рынок. Ощущается нехватка кинопродюсеров», – приводит слова Курманбека Жумагали в пресс-службе Государственного центра поддержки национального кино.