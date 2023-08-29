Вторник, 29 Августа 2023 20:03

АрмИнфо.Из-за растущего дефицита пшеницы, особенно в Степанакерте, объемы производства хлеба с сегодняшнего дня сократились еще больше. Об этом говорится в заявлении Фонда поддержки сельских районов и сельского хозяйства Арцаха.

В связи с ситуацией, каждой семье планируется продавать по одному хлебу. "За процессом раздачи хлеба на хлебозаводах будут следить представители Комитета госдоходов, Полиции и Мэрии Степанакерта", - говорится в источнике.

Согласно сообщению Фонда, параллельно ведутся работы по заготовке кукурузной муки и производству хлеба, но из-за осадков уборка кукурузы задерживается на несколько дней