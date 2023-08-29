Вторник, 29 Августа 2023 20:03

АрмИнфо.В преддверии нового учебного года проходит последний раунд традиционных августовских совещаний. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян провела встречу с руководителями государственных образовательных учреждений столицы, сообщает пресс-служба МОНКС.

Приветствуя присутствующих и поздравив с началом нового учебного года, министр коснулась изменений в новом учебном году, в частности, введения нового стандарта образования, который будет применяться для 2, 5, 7-го классов. <Процесс поэтапного внедрения нового стандарта образования требует от нас воли, последовательности и терпения. Я уверена, что в ходе внедрения стандарта у нас возникнет много вопросов, которые неизбежны, если мы говорим о столь масштабном содержательном изменении системы образования. Очень важно, чтобы мы все работали в команде, и в этом случае все проблемы становятся разрешимыми. Изменения касаются, прежде всего, повышения эффективности и качества образования наших детей, а также облегчения работы учителя. Мы даем учителям целый набор инструментов, новый формат финансирования школ, который позволит найти пути решения проблем", - сказала Жанна Андреасян, подчеркнув, что представители министерства всегда будут готовы оказать поддержку в случае возникновения каких-либо проблем.

Касаясь новых учебников, министр отметила, что новый стандарт предполагает изменение учебников. <Этот год можно назвать годом образовательных перемен, потому что то, о чем мы говорили и над чем экспериментировали, уже реализовано во всех школах страны. Конечно, речь идет о новом государственном стандарте образования, новом порядке финансирования и вытекающих из них новых изменениях. Например, новый стандарт подразумевает новые учебники. Я уверена, что вы уже ознакомились с новыми учебниками, доступными в электронной версии, и заметили, что в структуре учебников и подходе к ним произошли существенные методологические изменения. Для нас это будет испытательный год с точки зрения применения новых учебников, поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны. Учебники уже установлены на электронных платформах, идет процесс их печати и в ближайшее время они поступят в школы>, - сказала Жанная Андреасян.