Вторник, 29 Августа 2023 20:02

АрмИнфо. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 4 сентября в Сочи. Об этом сообщили российские Telegram-каналы со ссылкой на телеканал "Haberturk".

Согласно СМИ, Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября.

Добавим, что 28 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время, но не уточнил, где и когда.

Ранее, "Haberturk" со ссылкой на свои источники сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в конце августа на территории Турции, однако, в последствие данная информация была опровергнута.