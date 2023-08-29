Вторник, 29 Августа 2023 20:00

АрмИнфо.С призывом к соотечественникам не отдавать должное повестке массовой эвакуации народа Арцаха обратился бывший государственный министр республики, советник президента Арцаха Артак Бегларян.

<Я просто прошу, призываю и даже требую не отдавать должное повестке <массовой эвакуации народа Арцаха>, давно вброшенной в информационное поле азербайджанскими и некоторыми другими иностранными силами, и не распространять подобные материалы и призывы>, - написал Бегларян на своей странице в Facebook.

По его словам, это не выход в данной ситуации, это бегство от Родины и национальной, гражданской и человеческой ответственности перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. <Основное желание геноцидных властей Азербайджана заключается именно в этом: подтолкнуть нас к массовой эмиграции. Единственной повесткой народа Арцаха должно быть жить и воевать в Арцахе, как это делали наши предки в разные эпохи. И каждый человек и семья имеют право принимать решения о своей судьбе. Кто бы ни поехал, он может поехать, но он никоим образом не должен поощрять поведение массовой эмиграции. Какими бы тяжелыми ни были лишения и трудности, все же можно найти решения, позволяющие продолжить борьбу за то, чтобы свободно и достойно жить на своей Родине>, - написал советник президента.

В постскриптуме он добавил, что долгое время избегал обращения к этой теме. <Но в контексте информационных тенденций последних дней вынужден публично заявить о недопустимости ее распространения", - заявил Артак Бегларян.