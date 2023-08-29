Вторник, 29 Августа 2023 20:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 на улице Андраника, село Давташен полностью;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Г. Нерсисяна, жилой дом 24 на пр. Азатутяна, частные дома 14-28 на 49-ой улице, 1-10 на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 2/1-9, 99 и частные дома 1-41 в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 8 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 11-22/5, 333 в кв. “Гапанцяна”, жилые дома 16-35 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 4, 6 на улице Спендиаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Дашт, Айгешат полностью; частично село Шаумян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Авшар и Айгаван;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

в Вайц Дзорской области:

10:30-13:30 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-16։00 управления “Газшин”, “Чаншин”, каменный цех “Артак”, Ч/П “Армен Аракелян” в городе Раздан

11:00-17:00 жилые дома 1-5 в кв. “Маяк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; частично село Маяковский; село Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 частично улицы Камо, Ереванян, Г. Зирояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00-15:00 население Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Шаумян.