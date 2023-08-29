АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10:00-16:00 жилые дома 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 на улице Андраника, село Давташен полностью;
11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Г. Нерсисяна, жилой дом 24 на пр. Азатутяна, частные дома 14-28 на 49-ой улице, 1-10 на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 2/1-9, 99 и частные дома 1-41 в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 8 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 11-22/5, 333 в кв. “Гапанцяна”, жилые дома 16-35 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 4, 6 на улице Спендиаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Армавирской области:
11:00-17:00 села Дашт, Айгешат полностью; частично село Шаумян;
в Араратской области:
10:00-13:00 частично села Авшар и Айгаван;
10:30-12:30 частично село Шаумян;
в Вайц Дзорской области:
10:30-13:30 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Котайкской области:
11։00-16։00 управления “Газшин”, “Чаншин”, каменный цех “Артак”, Ч/П “Армен Аракелян” в городе Раздан
11:00-17:00 жилые дома 1-5 в кв. “Маяк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; частично село Маяковский; село Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Гегаркуникской области:
10։00-12:00 частично улицы Камо, Ереванян, Г. Зирояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;
11։00-15:00 население Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в Араратской области:
10:30-12:30 частично село Шаумян.