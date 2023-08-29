Вторник, 29 Августа 2023 19:58

АрмИнфо.Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны выбили Азербайджан из колеи. Баку потребовал от Франции не мешать им в "реинтеграции" арцахцев. Заметим, что попытка насильственного присоединения Арцаха со стороны Азербайджана происходит на глазах у всего мира путем морения голодом всего населения Нагорного Карабаха.

Так, пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде заверил, что заявления Колонны являются "односторонними, проармянскими и не служат миру и стабильности в регионе", и неприемлемы.

"Азербайджанская Республика в рамках национального законодательства предпринимает усилия по "реинтеграции" проживающих в Карабахе армянских жителей в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны и абсолютно неправильно препятствовать этим усилиям и заявлять о том, что якобы проводится политика по изгнанию армянских жителей из региона. Еще раз призываем французскую сторону положить конец подобным подстрекательским и провокационным высказываниям", - отметил он.

Отметим, что глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе своего выступления на конференции французских послов, касаясь региональных конфликта, Колонна подчеркнула, что Франция мобилизуется ради установления справедливого и длительного мира между Арменией и Азербайджаном, что позволит провести демаркацию границ двух стран и предоставит населению Нагорного Карабаха возможность жить с уважением своих прав, своей культуры и своей истории. "Стратегия удушения, направленная на то, чтобы спровоцировать массовый исход армян из Нагорного Карабаха, является незаконной, как установил Международный Суд. Она еще и аморальна", - подчеркнула глава МИД Франции.