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АрмИнфо.По инициативе президента Республики Арцах Араика Арутюняна 28 августа было созвано расширенное совещание, участниками которого стали депутаты Национального собрания Республики Арцах, члены правительства, бывшие президенты Республики Арцах Аркадий Гукасян и Бако Саакян, руководители политических партий, представленных в парламенте, а также группа общественных деятелей и представителей гражданского общества.
Участники обсудили ситуацию, сложившуюся в Республике Арцах в результате блокирования Кашатагского (Лачинского) коридора.
Араик Арутюнян подчеркнул важность проведения совещания в расширенном и представительном формате, поблагодарив при этом всех участников. Он коснулся внешнеполитических усилий, предпринятых до и во время блокады, а также различных предложений, представленных Азербайджаном и посредниками. Президент подчеркнул, что власти Арцаха продолжают настаивать на необходимости восстановления режима Лачинского коридора, при этом готовы решить возникшие проблемы путем конструктивных переговоров. Глава государства подчеркнул, что власти в ближайшие дни примут соответствующие решения также с учетом результатов этих обсуждений
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|Азербайджан будет в состоянии похитить любого неугодного гражданина РА, если "мир" в регионе будет установлен на условиях Баку - политолог
|Степанакерт: Если Азербайджан действительно заинтересован в ликвидации гумкатастрофы в Арцахе, то пусть восстановит работу Кашатагского коридора
|По факту незаконной эксплуатации АЗС возбуждено уголовное дело - генпрокуратура
|Фонд "Луйс" представил свое видение разрешения кризиса вокруг Арцаха
|Азербайджан продолжает насильственное поглощение Арцаха, теперь имитируя псевдогуманизм к арцахцам
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|Роберт Менендес отреагировал на похищение Азербайджаном трех граждан Арцаха с незаконного КПП в Кашатагском коридоре
|Ушел из жизни председатель Национальной ассоциации армянских ветеранов и участников движения Сопротивления во Франции Антуан Багдикян
|Москва: Сегодня Армения - один из ближайших союзников России, стратегический партнёр на Южном Кавказе
|НДП призывает народ Армении проснуться от летаргического сна и выйти на улицу
|Азербайджан арестовал на 10 суток трех граждан Арцаха, похищенных с незаконного КПП в Кашатагском коридоре
|Президент Республики Арцах созвал заседание Совета безопасности
|Ереван о похищении граждан НКР: Азербайджан демонстративно планирует подвергнуть весь народ Нагорного Карабаха коллективному наказанию
|Заявление Эмманюэля Макрона на конференции послов по Арцаху вновь вызвало неадекватную реакцию Баку
|В Ереване и Степанакерте проходят стихийные митинги в связи с похищением граждан Арцаха азербайджанцами
|Омбудсмен Арцаха: Международно-правовые и политические гарантии, как МККК, так и РМК фактически недостаточны для защиты прав народа Арцаха
|Варданян: Принц Михаэль Лихтенштейнский выразил готовность возглавить воздушный конвой гумпомощи в блокированный Арцах
|Фонд "Татоян": Похищение граждан Арцаха с незаконного КПП в Кашатагском коридоре - это естественные плоды фашистской армянфобской политики Азербайджана
|Макрон анонсировал переговоры с лидерами Армении и Азербайджана
|Лидер НДС призывает бывших и нынешних членов партии принять участие в митинге в защиту Арцаха
|Делегация Колледжа национальной обороны Индии проводит встречи в Ереване
|Инициатива Айакве намерена представить собранные подписи в ЦИК Армении 31 августа
|Глава МИД Армении обвинил Баку в торпедировании мирных усилий Еревана на Южном Кавказе
|Похищение Азербайджаном лиц, передаваемых в Армению при посредничестве международных структур, осуждаемо и недопустимо -Омбудсмен
|У резиденции президента Арцаха произошел инцидент со стрельбой
|Дунья Миятович призвала восстановить свободное передвижение по Кашатагскому коридору и выразила готовность поехать в Нагорный Карабах
|Второй гражданин Арцаха похищен вражескими силами на незаконном КПП в Кашатагском коридоре
|Саудовская Аравия, Иран, КНР и Монголия приглашены как наблюдатели на учения ОДКБ "Боевое братство - 2023" в Беларуси
|В посылке из США обнаружили партию наркотического вещества
|Глава МИД Армении находится с визитом в Словении
|В этом году американский арт-фестиваль Burning Man украсит работа армянского художника
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|Вражеские силы держат под интенсивным огнем армяно-американский завод, строящийся в Ерасхе
|СМИ: Глава РМК Александр Ленцов отозван в Москву
|Тоноян добивается открытого суда, а следствие - как можно дольше держать его в изоляции от общества: Адвокаты
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|В Ереване будет построен лесопарк, концептуально напоминающий центральный парк Нью-Йорка
|В Минобороны Армении сообщили об убийстве двух военнослужащих
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