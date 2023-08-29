Вторник, 29 Августа 2023 19:55

АрмИнфо.По инициативе президента Республики Арцах Араика Арутюняна 28 августа было созвано расширенное совещание, участниками которого стали депутаты Национального собрания Республики Арцах, члены правительства, бывшие президенты Республики Арцах Аркадий Гукасян и Бако Саакян, руководители политических партий, представленных в парламенте, а также группа общественных деятелей и представителей гражданского общества.

Участники обсудили ситуацию, сложившуюся в Республике Арцах в результате блокирования Кашатагского (Лачинского) коридора.

Араик Арутюнян подчеркнул важность проведения совещания в расширенном и представительном формате, поблагодарив при этом всех участников. Он коснулся внешнеполитических усилий, предпринятых до и во время блокады, а также различных предложений, представленных Азербайджаном и посредниками. Президент подчеркнул, что власти Арцаха продолжают настаивать на необходимости восстановления режима Лачинского коридора, при этом готовы решить возникшие проблемы путем конструктивных переговоров. Глава государства подчеркнул, что власти в ближайшие дни примут соответствующие решения также с учетом результатов этих обсуждений