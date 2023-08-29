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 Вторник, 29 Августа 2023 19:47

Топливные карты в плюсе

Топливные карты в плюсе

АрмИнфо.Мы же говорили, что покупки с Idplus выгодны? Теперь это утверждение касается и заправки. Да, да, все правильно. В Idplus ты уже можешь покупать и использовать топливные карты вместе с друзьями или членами семьи и экономить деньги.

И так, в Idplus уже доступна возможность покупки топливных карт компании Ran Oil. Покупая топливные карты, ты сэкономишь 10-20 драмов в каждом литре, что в месяц обернется в круглую сумму. Для приобретения топливной карты необходимо войти в приложение Idplus, затем нажать кнопку «Купить топливную карту» на главной странице или в каталоге, где будут отображены три вида топлива: регуляр, премиум и дизельное. После выбора необходимого вида топлива на сразу открывшейся новой странице можно ознакомиться с прайс-листом. Есть возможность выбрать топливную карту от 20 до 120 литров (и сэкономить 10 драм), или более 120 литров (и сэкономить 20 драм)։ сразу в прайс-листе ты увидишь сколько сэкономишь, купив топливную карту через Idplus.

После выбора подходящего варианта остается только нажать «Купить карту» и все. Теперь у тебя есть топливная карта, с помощью которой ты сможешь произвести оплату в любой точке Ran Oil.

Кстати, топливными картами, приобретенными в Idplus, можно поделиться с близкими. Ты можешь поделиться, передав карту полностью, или указать, какую часть твоей карты они могут использовать. Это также позволит тебе спланировать ежемесячные расходы еще более удобным и простым способом, точно зная, сколько денег ты потратил на заправку своего автомобиля или автомобилей своей семьи.

Конечно, покупка топливной карты в Idplus имеет еще два важных преимущества: во-первых, чтобы приобрести купон топлива, не нужно никуда идти, а во-вторых, потерять онлайн купон - топливную карту, просто физически невозможно, карта всегда останется в твоем Idplus.

Присоединяйся к Idplus сегодня и воспользуйся самой удобной и прибыльной платформой лояльности прямо сейчас.

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