Вторник, 29 Августа 2023 16:12

АрмИнфо. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала незаконной и аморальной проводимую Азербайджаном стратегию удушения Арцаха.

Так, в ходе своего выступления на конференции французских послов, касаясь региональных конфликта, Колонна подчеркнула, что Франция мобилизуется ради установления справедливого и длительного мира между Арменией и Азербайджаном, что позволит провести демаркацию границ двух стран и предоставит населению Нагорного Карабаха возможность жить с уважением своих прав, своей культуры и своей истории.

"Стратегия удушения, направленная на то, чтобы спровоцировать массовый исход армян из Нагорного Карабаха, является незаконной, как установил Международный Суд. Она еще и аморальна", - подчеркнула глава МИД Франции.

Добавим также, что президент Франции сегодня провел телефонный разговор с премьером Армении. На повестке переговоров была тяжелая ситуация вокруг Арцаха.

Кроме того, завтра гуманитарный груз из Франции будет направлен в Корнидзор к въезду в Кашатагский (Лачинский) коридор, для передачи осажденному Арцаху. Груз будет сопровождать мэр Парижа. С ней также будут главы ряда французских регионов, в том числе и мэры Страсбурга

и Марселя.

Добавим также, что 20 фур и с гумпомощью из Армении второй месяц простаивают в Корнидзоре, так как Азербайджан отказывается пропускать груз в Арцах.