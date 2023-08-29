Вторник, 29 Августа 2023 16:11

АрмИнфо.Гражданская инциатива "Бацум" проводит акции в поддержку Арцаха у Посольств Франции и Великобритании в Армении. В рамках иницированного движения участники акции через диппредставительства той или иной страны передают письменные обращения главам этих государств с просьбой разрешить кризис в Нагорном Карабахе, возникший из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

У Посольства Франции представители движения "Бацум" зачитали свои требования на армянском и французском языках, которые в частности, касались необходимости поставки гуманитарной помощи в Арцах, немедленного открытия Лачинского коридора и его бесперебойной работы, ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, восстановления прав и возможности самоопределения народа Арцаха и привлечения к ответственности руководства Азербайджана и его соучастников. Данное письмо было подписано участниками проводимой акции и передано представителям французского посольсва, которые в свою очередь должны направить его президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Следующей остановкой представителей инициативы "Бацум" стало Посольство Великобритании, где участники акции передали аналогичное письмо для премьер-министра Великобритании Риши Сунака через сотрудников британского диппредставительства, Днями ранее инициатива "Бацум" передала такое же письмо в Посольство РФ в Армении, но по сей день никакого ответа не последовало.

Акции протеста гражданской инициативы "Бацум" стартовали после срочного заседания Совета безопасности ООН. Последние недовольны тем, что по итогам заседания не было принято ни единой резолюции. В этой связи гражданская инициатива решила обратиться к лидерам ведущих стран, чтобы последние посодействовали процессу принятия документа.

"Армянский народ должен быть последователен и всегда тербовать, чтобы слова, озвученные на междунардных площадках не оставались просто словами", - сказал один из участников акции.