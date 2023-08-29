Вторник, 29 Августа 2023 16:10

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 29 августа провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс- служба правительства РА.

Собеседники коснулись текущей ситуации в регионе.

Премьер-министр Никол Пашинян указал на усугубляющийся день ото дня гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате незаконного

блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также на необходимость принятия необходимых шагов по его преодолению

Собеседники подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

Напомним, что днем ранее глава французского государства на встрече с представителями дипломатического корпуса анонсировал о своем

предстоящем разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. <Мы будем требовать, чтобы условия жизнедеятельности Лачинского гуманитарного коридора

полностью соблюдались. В этом направлении мы также вновь выступим с дипломатической инициативой на международном уровне, имея целью усиление давления>, - сказал Макрон.