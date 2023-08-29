Вторник, 29 Августа 2023 16:08

АрмИнфо. Сегодня азербайджанские источники распространили информацию об отправке гуманитарного груза из Баку в Степанакерт под эгидой Красного Полумесяца, однако договоренности по этому вопросу с арцахской стороной не было. Об этом заявила в ответ на запрос "Арцахпресс" пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян, добавив, что следовательно, этот шаг направлен на углубление существующих проблем, а не на их решение.

"Вопрос возобновления установленного режима Кашатагского (Лачинского) коридора был и остается приоритетным, и любой диалог с азербайджанской стороной должен вестись в первую очередь по этому вопросу.

Коридор должен функционировать свободно и бесперебойно для двустороннего движения как людей, так и грузов и транспортных средств. Если власти Азербайджана действительно заинтересованы в ликвидации тяжелейшей гуманитарной катастрофы народа Арцаха и прекращении геноцида, то им следует не разыгрывать ложную филантропию, а просто не запрещать восстановление поставок в Арцах через Кашатагский коридор, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и постановлениями Международного Суда", - подчеркнула Аванесян.

Ранее, азербайджанская сторона устроила очередное постановочное шоу, отправив две фуру с мукой по агдамской дороге ко въезду в Арцах.