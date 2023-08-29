Вторник, 29 Августа 2023 13:46

АрмИнфо. По факту незаконной эксплуатации автозаправочной станции в Ереване заведено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, автозаправочная станция уже длительное время осуществляла свою незаконную деятельность у парка Мисака Манушяна. Вначале станцию эксплуатировал индивидуальный предприниматель Гор Эвинян, а в 2018-2021 годах - компания <Эльф-групп>. Причем, как отмечается в сообщении надзорного органа, станция была установлена на территории общины без соответствующей градостроительной документации. Между тем, руководству компании выдали разрешение на эксплуатацию АЗС, несмотря на ряд допущенных нарушений технической безопасности.

В связи с вышеизложенным генеральная прокуратура РА 21 августа передала дело в Антикоррупционный комитет, в котором по указанному

факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РА (<служебная халатность> и <служебный подлог>).