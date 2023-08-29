Вторник, 29 Августа 2023 13:45

АрмИнфо.Стратегические ошибки властей Армении после 44-дневной азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года, привели к территориальным потерям РА уже после подписания трехсторонней декларации по прекращению огня, свели армянский фактор к нулю не только в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но и в ходе трехвекторных встреч, инициированных Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по поводу отношений с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении фонда "Луйс".

"Встречи, которые стороны считают "переговорами", не проводятся под эгидой какой- либо международной организации, в них не участвуют посреднические миссии, они вытеснили формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, повестка дня, принципы и задачи осуществляются на основе ложных "идей", со ссылками на Алма- Атинскую декларацию 1991 года, не имеющего никакого значения в международном праве, становясь площадкой для политических манипуляций.

В результате Республика Армения столкнулась с серьезными проблемами безопасности, Нагорно-Карабахская Республика столкнулась с геноцидом. Именно к этому ведет и попирающий основополагающие принципы и нормы международного права подход "о необходимости уважения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха", который пытаются навязать официальный Ереван, Москва, Вашингтон и Брюссель", - убеждены в Фонде.

Вместе с тем, в "Луйсе" считают, что предпосылкой выхода из ситуации является устранение ее главного препятствия. В Фонде полагают, что должен быть официальный орган, представляющий позицию Арцаха по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который должен работать с международными партнерами.

"Нынешние руководители Армении и Нагорного Карабаха не могут этого сделать по разным причинам", - говорится в заявлении.

В Фонде напомнили, что на первом этапе процесса урегулирования конфликта (90-е годы прошлого века), когда власти Армении также не представляли возможности международного признания независимости Арцаха. Тогда, в 1998 году проблема была решена сменой правительства, после чего произошел радикальный поворот в переговорном процессе.

"Столь реальные перемены в Армении не предвидятся в обозримом будущем из-за некомпетентности оппозиции. Единственной возможностью остается смена власти в Арцахе, чтобы НКР получила возможность сама решать свою судьбу, как и в случае с другими конфликтами за самоопределение, а не стала мелкой монетой армяно- азербайджанской торговли. Первым шагом к этому можно считать тот факт, что председатель Национального собрания больше не представляет партию президента Араика Арутюняна. Необходимо, обеспечить отставку Арутюняна и сформировать руководящий орган страны в чрезвычайной ситуации. Новые власти Арцаха должны стать единственным представителем страны в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а правительство Армении не должно вмешиваться в этот процесс, обсуждая с Азербайджаном только вопросы демаркации армяно-азербайджанской границы, а не вопрос статуса Арцаха", - добавили в Фонде.

В "Луйс" считают, что для того, чтобы перевести процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта в нормальное русло, необходимым условием является формирование при новом руководящем органе рабочей группы из специалистов высокого уровня, которая должна обеспечить развитие профессиональных основ внешней политики Арцаха по двум направлениям.

"Первый из них - активная работа с международными организациями (ООН, ОБСЕ) с полномочиями по разрешению конфликтов и их структурами, второй - переговоры с Азербайджаном с участием посредников, представляющих эти организации.

Переговоры с Азербайджаном необходимы, но имеют смысл только при соблюдении двух условий. Указанные переговоры должны проводиться в формате, установленном международной организацией, уполномоченной на осуществление посреднической миссии в рамках международного права. Основой обсуждения проблем и формулирования их решения должны быть принципы и нормы международного права, а реализация соглашений должна быть гарантирована международной организацией, взявшей на себя посредническую миссию.

Основой документа должны стать переговорный документ и принципы, разработанные представителями трех постоянных членов Совета Безопасности ООН, сопредседателями Минской группы", - подчеркнули в Фонде.

В заявлении также подчеркивается, что у представителей Арцаха должны быть две не подлежащие обсуждению позиции. Первое - окончательный статус НКР должен быть определен народом Арцаха на основе международного права. Второе - Азербайджан не будет нести ответственность за военную агрессию и преступления только в случае возвращения территорий в границах Нагорно-Карабахской Автономной области Арцаху и признания независимости Нагорно-Карабахской Республики.

"Все это полностью соответствует принципам и нормам международного права и осуществимо при условии соответствующей работы, без проведения которой другого шанса спасти Арцах может не быть", - резюмировали в Фонде.