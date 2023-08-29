Вторник, 29 Августа 2023 11:25

АрмИнфо. Азербайджан начал новый этап насильственного поглощения Арцаха. Сегодня стало известно, что Баку направил "гуманитарную помощь" в осажденный им же Нагорный Карабах.

Так, председатель Общества Красного Полумесяца депутат Новруз Аслан сообщил, что из Баку отправлены две машины. По его словам, колонна с "гуманитарным грузом" будет двигаться по дороге через Акна (Агдам). "На начальном этапе планируется доставить 40 тонн мучных изделий. Разумеется, также предусмотрены принадлежности, палатки, технические средства для деятельности наших сотрудников. Мы будем внимательно следить за процессами, которые там происходят. Верю, что этот шаг будет положительно воспринят как со стороны общественности, международного сообщества, так и со стороны проживающего там армянского населения", - сказал Аслан.

Правда, он не уточнил, зачем отправлять помощь в осажденный самим же Азербайджаном Арцах. Так же как и не объяснил почему 20 армянских фур вот уже второй месяц простаивают в Корнидзоре с гуманитарным грузом для населения осажденного Арцаха, не имея возможности проехать по международно признанному коридору в Нагорный Карабах из-за действий азербайджанских властей. Почему азербайджанские власти не выполняют своих обязательств и препятствуют работе коридора. Очевидно, что задействование дороги из Азербайджана станет последним гвоздем "в крышке гроба Арцаха" и станет последним этапом поглощения НКР.

Добавим также, что на фоне похищения с незаконного КПП в Кашатагском коридоре трех граждан Арцаха азербайджанцами вызвало волну протеста в НКР. Люди стали собираться на площади Возрождения в Степанакерте и требовать от властей разъяснений.

На этом фоне президент НКР, провеет заседание Совбеза. Поздно вечером также было созвано заседание парламента Арцаха. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что после более чем 6-часового заседания в Национальном Собрании не удалось прийти к единому решению, но "проблема хлеба будет решена в течение нескольких дней".

Добавим также, в Нагорном Карабахе заявления о возможности использования дороги через Акна было встречено установкой бетонных заграждений.