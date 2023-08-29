Вторник, 29 Августа 2023 11:20

АрмИнфо. Армения оказалась в зоне риска государств Европы, испытывающих дефицит воды. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Европейской обсерваторией засух (ЕОЗ).

Специалисты проекта рассчитали комбинированный индекс, рассчитанный на квадратный километр, который объединяет разные индикаторы: чем он выше, тем серьезнее ситуация. В частности, учитываются аномалии влажности почвы, затронутая растительность, теплые температурные аномалии, влияние климатических волн тепла, дефицит осадков.

В Армении комбинированная индексная зона равна 24978, что означает ухудшение ситуации с водой на 84,3%. Это один из худших показателей среди стран Европы, по которому Армения оказалась в одном ряду с Фарерскими островами, Эстонией и Литвой. Немногим лучше ситуация в Чехии, Молдове и Германии.

Анализируемый отчет представляет собой географическую Европу, включая Турцию, Кипр, Грузию и Армению, без России, Исландии, Азербайджана, Шпицбергена и Ян-Майена. Отрицательная тенденция подразумевает ухудшение ситуации по сравнению с предыдущими 10 днями.

Ранее на заседании правительства РА премьер- министр РА Никол Пашинян отмечал, что в стране обостряется нехватка воды. <В основном водный кризис в Армении углубляется. Он носит глобальный характер, а в нашем случае он углубляется из-за отсутствия или износа инфраструктуры и нашего отношения к воде>, - посетовал он, добавив, что вода в Армении не управляется. <Есть организации, чиновники, законы, а вода не управляется. С одной стороны, у людей нет питьевой воды, с другой стороны, мы видим трубы, из которых 24 часа в сутки течет вода. Эта проблема наблюдается повсеместно>, - констатировал глава правительства. Для решения проблемы, согласно программе кабмина, до 2026 года предусмотрено строительство 15 новых водохранилищ.

Следует отметить, что на строительство водохранилищ проведены лишь тендеры на проектно-сметные работы для шести водохранилищ, три проекта готовы, еще три ожидаются к концу года. Что касается остальных девяти проектов, то работа над ними застопорилась, поскольку возникла необходимость в дополнительном изучении.