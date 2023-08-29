Вторник, 29 Августа 2023 11:16

АрмИнфо. Американский сенатор Роберт Менендес отреагировал на похищение Азербайджаном трех граждан Арцаха с незаконно установленного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

"Глубоко обеспокоен тем, что Азербайджан продолжает свое возмутительное поведение, направленное на запугивание армян в Нагорном Карабахе, лишение гуманитарного доступа и подрыв критически важной работы МККК. Это неприемлемо", - написал сенатор в своем микроблоге в Твиттер, поделившись сообщением о похищении трех молодых людей их Арцаха по дороге в Армению.

Отметим, что трое молодых людей из Арцаха были похищены азербайджанцами на ККП 28 августа в ходе досмотра. Им инкриминируется "осквернение азербайджанского флага". В Баку гордо заявили об аресте молодых людей на 10 дней. В МИД Армении поздно вечером выступили с беззубым заявлением по факту похищения.