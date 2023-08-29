Вторник, 29 Августа 2023 10:34

АрмИнфо.Ушел из жизни председатель Национальной ассоциации армянских ветеранов и участников движения Сопротивления во Франции (ANACRA) Антуан Багдикян. Об этом сообщает посольство Армении во Франции.

"Г-н Багдикян на протяжении долгих лет был в авангарде борцов по армянскому вопросу (международное признание Геноцида армян - ред.) и сыграл важную роль в углублении и укреплении армяно-французских отношений. Он внес большой вклад в признание Францией Геноцида армян, а также в восхвалении подвигов армянских воинов, сражавшихся за Францию, и увековечивание их памяти. Антуан Багдикян был одним из авторов и организаторов ежегодного мероприятия торжественного зажжения вечного огня Триумфальной арки в Париже в связи с чествованием жертв Геноцида армян.

Будучи одним из основателей Координационного совета армянских организаций Франции, Антуан Багдикян активно участвовал в общественной жизни армянской общины Франции. Несмотря на тяжелую болезнь, долгое время изматывающую физически, г-н Багдикян до конца был силен духом, всегда выступал с новыми инициативами, а в послевоенный период все свои усилия направил на дело широкой осведомленности политических и общественных кругов Франции относительно проблем, стоящих перед Арменией и Нагорным Карабахом.

Разделяя тяжелое горе в связи с утратой Антуана Багдикяна, мы выражаем искренние соболезнования членам его семьи, родственникам и друзьям", - говорится в сообщении посольства Армении во Франции.