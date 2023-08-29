Вторник, 29 Августа 2023 10:32

АрмИнфо.Единственный способ предотвратить ползучую этническую чистку Арцаха - это проснуться от летаргического сна и осознать чрезвычайную ситуацию. Об этом говорится в заявлении Национально-демократического полюса Армении.

"Накануне власти Азербайджана в присутствии российских "миротворцев" в Бердзорском коридоре провели очередное похищение троих граждан с армянскими паспортами. Эти и другие действия азербайджанской стороны еще раз доказывают, что план по очищению Арцаха от армян находится в стадии реализации. В этих условиях премьер-министр РА Никол Пашинян продолжает заявлять о "мире". Дорогие соотечественники, мы вновь обращаемся к вам с призывом выйти на улицы и потребовать смещения Никола Пашиняна. Единственный способ предотвратить ползущую этническую чистку Арцаха - это проснуться от летаргического сна и осознать чрезвычайную ситуацию, а значит и создание антикризисного правительства", - говорится в заявлении Национально-демократического полюса.

Напомним, что накануне суд в Азербайджане арестовал на десять суток трех граждан Арцаха (Алена Саркисяна 2001 года рождения, Ваге

Овсепяна 2003 года рождения и Левона Григоряна), похищенных 28 августа с незаконного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре. Молодые люди в сопровождении российских миротворцев направлялись из блокадного Арцаха в Армению для продолжения учебы в высших учебных заведениях Армении, однако были задержаны властями Азербайджана якобы за осквернение азербайджанского флага.