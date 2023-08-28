Понедельник, 28 Августа 2023 20:49

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, Арутюнян проинформировал участников заседания о шагах, предпринимаемых с целью выяснения судьбы граждан Республики Арцах, похищенных сегодня со стороны Азербайджана, и возвращения их на родину.

Была обсуждена ситуация, сложившаяся в Арцахе, возможные развития событий и действия властей в направлении предотвращения углубляющейся гуманитарной катастрофы и решения проблем безопасности.

Отметим, что сегодня, 28 августа, на незаконном КПП, установленном вражескими силами в Кашатагском (Лачинском) коридоре, азербайджанскими правоохранительными органами были похищены трое граждан Арцаха Ален Саркисян, Ваге Овсепян и Левон Григорян, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению на учебу. Это уже второй случай за последний месяц. Ранее, 68-летний арцахец Фагиф Хачатрян, который при содействии МККК ехал в Армению на лечение, был похищен вражескими силами с КПП.