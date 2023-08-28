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АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности.
Как сообщает пресс-служба главы НКР, Арутюнян проинформировал участников заседания о шагах, предпринимаемых с целью выяснения судьбы граждан Республики Арцах, похищенных сегодня со стороны Азербайджана, и возвращения их на родину.
Была обсуждена ситуация, сложившаяся в Арцахе, возможные развития событий и действия властей в направлении предотвращения углубляющейся гуманитарной катастрофы и решения проблем безопасности.
Отметим, что сегодня, 28 августа, на незаконном КПП, установленном вражескими силами в Кашатагском (Лачинском) коридоре, азербайджанскими правоохранительными органами были похищены трое граждан Арцаха Ален Саркисян, Ваге Овсепян и Левон Григорян, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению на учебу. Это уже второй случай за последний месяц. Ранее, 68-летний арцахец Фагиф Хачатрян, который при содействии МККК ехал в Армению на лечение, был похищен вражескими силами с КПП.
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|В этом году американский арт-фестиваль Burning Man украсит работа армянского художника
|Очередные жертвы неуставных отношений в армянской армии: СК представил детали
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|СМИ: Глава РМК Александр Ленцов отозван в Москву
|Тоноян добивается открытого суда, а следствие - как можно дольше держать его в изоляции от общества: Адвокаты
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|В Ереване будет построен лесопарк, концептуально напоминающий центральный парк Нью-Йорка
|В Минобороны Армении сообщили об убийстве двух военнослужащих
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Норабака
|В Ереванском метро планируется внедрить программно-технические средства по переводу подземки на билетную систему проезда
|Мультикультуризм в действии: Посольство Азербайджана выразило протест России из-за мероприятия, посвященного Талышско-Муганской Автономной Республики
|Официальная страница президента Арцаха Араика Арутюняна в Facebook была удалена из-за массовых жалоб азербайджанцев
|СК РА: По факту гибели троих несовершеннолетних в результате автокатастрофы возбуждено уголовное дело
|В Минобороны Армении сообщили о смерти военнослужащего
|В АО Арцаха назвали дезинформацией сообщение вражеской стороны об инциденте на линии соприкосновения
|Посол Армении: Миру сегодня очень не хватает таких людей как Эли Визель
|Мэры Парижа, Марселя и Страсбурга будут сопровождать французский гуманитарный груз для блокадного Арцаха
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Азербайджана прибыл в Лачин
|Посол Франции имеет полное понимание задач, стоящих сегодня перед Арменией
|Представители омбудсмена АР посетили армянского военнопленного Гагика Восканяна
|Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении - Посол ИРИ
|К 100-летию Эдуарда Асадова в Ереване состоится моноспектакль АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем
|Секретарь Совбеза Армении едет в Индию
|Анджей Каспршик посетил Корнидзор
|Армянский депутат послу США: Нет альтернативы признанию права народа Арцаха на самоопределение
|Профессор Хуан Мендес: Населению Нагорного Карабаха грозит серьёзный физический или моральный вред
|Франция готовится представить в Совбез ООН проект резолюции по Арцаху
|Мирзоян словацкому коллеге указал на угрозу срыва мирных усилий из-за действий Баку
|Сотрудник МЦ <Сурб Григор Лусаворич> обвиняется в мошенничество, совершенное в особо крупном размере
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