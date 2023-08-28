Понедельник, 28 Августа 2023 20:48

АрмИнфо.Азербайджан демонстративно планирует подвергнуть весь народ Нагорного Карабаха коллективному наказанию. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, в связи с сегодняшним похищением азербайджанской стороной трех граждан Арцаха на незаконном КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

"Сегодня, 28 августа, на незаконном КПП, расположенном в Лачинском коридоре, азербайджанскими правоохранительными органами были похищены жители Нагорного Карабаха Ален Саркисян, Ваге Овсепян и Левон Григорян. Проезд был предварительно согласован, и осуществлялась при сопровождении российских миротворческих сил, которые согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября в 2020 года должны были контролировать бесперебойную связь между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор. Указанные лица переезжали в Республику Армения для продолжения учебы", - отметил в МИД Армении.

В Ереване напомнили, что этому шагу Азербайджана, предшествовало похищение 68- летнего Вагифа Хачатряна29 июля, который перевозился в Республику Армения для получения немедленной медицинской помощи Международным Комитетом Красного Креста.

"Это грубое нарушение трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, юридически обязательных решений Международного Суда ООН и открытое неуважение к недвусмысленным и прямым призывам международного сообщества, в том числе членов Совета Безопасности ООН.

Эти инциденты, произошедшие под разными надуманными предлогами, позволяют иметь обоснованные опасения, что Азербайджан демонстративно планирует подвергнуть весь народ Нагорного Карабаха коллективному наказанию, как это было в 90-е годы прошлого века и в 2020 году, когда ему пришлось столкнуться с широкомасштабной агрессией, развязанной Азербайджаном, и защитить свое право на мирную жизнь на родине", - выразили убеждение в МИД Армении.

В Ереване добавили, что лишение всех основных прав всё население Нагорного Карабаха независимо от возраста, пола и состояния здоровья

- морение их голодом, блокирование поставок лекарств, товаров первой необходимости, газа и электричества, снайперский обстрел гражданского населения и террор всего населения, похищение арцахцев, блокирование Кашатагского (Лачинского) коридора, демонстирурют реальные стремления руководства Азербайджана. В МИД Армении убеждены, что реальная цель Азербайджана - избежать диалога с Нагорным Карабахом, и вместо этого продолжить политику этнических чисток.

"Вместо того, чтобы поддержать шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе, азербайджанская сторона явно вложила все свои усилия в их провал.

Предупреждение массовых преступлений с использованием всех возможных инструментов - прямое обязательство, взятое на себя всеми сторонами, оказывающими влияние на ситуацию, и цивилизованным миром в целом", - подчеркнули в МИД Армении.