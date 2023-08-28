Понедельник, 28 Августа 2023 20:47

АрмИнфо. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции послов по тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха вновь вызвало неадекватную реакцию Баку.

Так, глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде комментируя слова Макрона, заверил, что эти высказывания якобы "формируют ложные представления о существующей ситуации в регионе и защищающие Армению в одностороннем порядке, наносят ущерб мирному процессу, и свидетельствуют об ошибочности политик Парижа".

"Недопустимо, чтобы президент Франции использовал в лексиконе такие выражения, как "Лачинский гуманитарный коридор", говорил языком давления, это является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - отметил Гаджизаде, и начал нести чепуху о том, что через КПП, кстати незаконно установленное, ежедневно проезжают армяне. Правда он не рассказал, через, что проходят эти люди, а некоторые и во всех не доезжают до конечного пункта, как к примеру, трое молодых людей из Арцаха, похищенных вражескими силами.

"Было бы полезнее, если бы французская сторона, заявляющая, что Франция является автором инициатив по миссии ЕС в Праге и признанию границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года, ответила на вопрос, почему не выступала с подобными инициативами в течение последних 30 лет.

Азербайджанская сторона полна решимости обеспечить мир и безопасность в регионе, и будет решительно пресекать вмешательство извне, препятствующее этому процессу", - заявил представитель азербайджанского МИД.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, президент Франции, выступая на ежегодной конференции послов сообщил, что выступит с новой дипломатической инициативой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

"На этой неделе я переговорю с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым. Мы будем требовать полного уважения к Лачинскому гуманитарному коридору и снова предпримем дипломатическую инициативу в этом направлении на международном уровне, чтобы усилить давление", - заявил Макрон.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2022 года. 120 тысяч арцахцев лишены элементарных прав человека и средств к существованию. В Республике уже зафиксирована смерть от недоедания. Параллельно с осадой, вражеские силы обстреливают мирных жителей и подразделения Армии обороны Арцаха. Похищают людей с незаконно установленного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре. Гуманитарная ситуация в Арцахе усугубляется с каждым днем. Международное сообщество отмахивается по ситуации лишь сухими призывами к Еревану и Баку проявить конструктивизм.