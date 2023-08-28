Понедельник, 28 Августа 2023 18:49

АрмИнфо.Международно-правовые и политические гарантии, как Международного комитета Красного Креста (МККК), так и российского миротворческого контингента (РМК) фактически недостаточны для защиты прав народа Арцаха, в том числе в контексте обеспечения свободного и безопасного передвижения.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Республики Арцах, опубликованного в связи с похищением азербайджанской пограничной службой и другими службами гражданина Арцаха Алена Нельсоновича Саркисяна 2001 г.р.

В частности, в источнике говориться, что 28 августа была осуществлена очередная транспортировка мирных жителей из Арцаха в Армению в сопровождении российских миротворческих сил. По предварительной информации, в общей сложности было перевезено 170 человек.

Около 13:00, люди, направляющиеся в Армению, достигли незаконно установленного азербайджанской стороной КПП, расположенного в Лачинском коридоре, недалеко от моста Хакари. По информации, полученной офисом Омбудсмена Арцаха, Ален Нельсонович Саркисян, был похищен и увезен в неизвестном направлении представителями азербайджанской пограничной службы и других служб с применением силы. Кроме этого, представители пограничной и других служб Азербайджана доставили в специальную комнату возле КПП для допроса еще пятерых человек из Арцаха. В ходе допроса задавались различные вопросы, касающиеся занятия спортом, целей поездки в Армению, экономической ситуации в Армении и Арцахе и т.д. Согласно полученной информации, еще два человека из ранее согласованных списков - Ваге Овсепян и Левон Григорян - не пересекли незаконный блокпост, но связаться с ними не удалось. Все трое граждан являются студентами образовательных учреждений Республики Армения.

<Мы неоднократно отмечали, что незаконный КПП, расположенный у моста Хакари, представляет прямую угрозу физическому существованию и защите основных прав гражданского населения Арцаха. Похищение Вагифа Хачатряна и Алена Саркисяна доказывают, что так называемый КПП превратился в инструмент обслуживания азербайджанского преступного произвола, посредством которого азербайджанцы похищают и лишают свободы гражданских лиц>, - отметил Защитник прав человека.

В этой связи Омбудсмен Республики Арцах требует от МККК и РМК принять все возможные меры для обеспечения безопасности гуманитарного движения народа Арцаха и немедленного возвращения похищенных лиц. <Без таких гарантий транспортировка гражданских лиц должна быть прекращена>, - отметил он.