Понедельник, 28 Августа 2023 18:38

АрмИнфо. Принц Михаэль Лихтенштейнский выразил готовность возглавить воздушный конвой гуманитарной помощи в блокированный Арцах. Об этом сообщает экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

"Хорошие новости по гуманитарному авиакоридору. Принц Михаэль Лихтенштейнский выразил готовность возглавить воздушный конвой гуманитарной помощи в блокированный Арцах и находиться в самолёте, перевозящем гуманитарную помощь.

Наш партнёр в гуманитарной сфере - швейцарская компания Impact Investing Solutions - уже опубликовала на сайте пресс-релиз, в котором говорится: "Вместе с Его Светлостью Принцем Михаэлем Лихтенштейнским и другими мировыми лидерами, нынешними и бывшими руководителями государств, готовы доставить по воздушному мосту товары жизненной необходимости в Нагорный Карабах, где 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей уже больше восьми месяцев лишены питания и медикаментов"", - сообщил Варданян.

В этом ключе он напомнил, что с призывом о незамедлительной организации международной гуманитарной авиаперевозки в Арцах ещё в декабре выступили члены гуманитарной инициативы "Аврора" и лидеры международного гуманитарного сообщества.

"Это очень яркий пример того, что международные акторы готовы оказать реальную поддержку, если они будут полностью информированы о ситуации в Арцахе. В этом смысле очевидно, что наша повседневная работа в информационном поле эффективна, поэтому мы все должны прилагать все больше и больше усилий, чтобы мир действительно понял, что происходит сейчас в Арцахе и что может сделать каждый из них. Для этого международные журналисты должны иметь возможность приехать и на месте убедиться, что в Арцахе самая настоящая гуманитарная катастрофа и геноцид 120 тыс населения", - сообщил Варданян