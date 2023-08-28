Понедельник, 28 Августа 2023 18:07

АрмИнфо.Похищение граждан Арцаха с незаконно установленного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре - это естественные плоды фашистской армяноненавистнической политики Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Фонда "Татоян" экс-омбудсмена РА Армана Татояна.

"Не понятно, что аппетит у азербайджанского правительства только начинает разыгрываться? Где те, кто проповедует ложный мир любой ценой, нечего сказать? В случае с правительством Азербайджана не действуют даже международные гарантии, не говоря уже о том, чтобы остаться с ним наедине.

По имеющейся информации, азербайджанская сторона незаконно лишила и похитила трёх молодых людей из Арцаха, в том числе с применением грубой силы. Молодые люди, направлявшиеся в Армению, были доставлены на допрос, трое из них были похищены", - говорится в сообщении Фонда.

При этом в заявлении отмечается, что молодые люди отправились в Армению через Кашатагский коридор в сопровождении российских миротворцев с целью обучения. В этом ключе добавляется, что фактически, об отъезде молодых людей знали заранее, как и в случае с похищением Вагифа Хачатряна (29 июля), которое сопровождал Международный комитет Красного Креста.

"Это абсолютный произвол, незаконное лишение человека свободы и похищение человека - преступное деяние. Это естественные плоды фашистской армяноненавистнической политики Азербайджана.

Вот что происходит, когда ты отказываешься от своих прав, жертвуешь своим достоинством и другими жизненно важными правами ради политических интересов, когда первостепенные проблемы в стране стоят после второстепенных и даже третичных вопросов, еще и большой вопрос, есть ли место первостепенным вопросам", - резюмировали в Фонде.