Понедельник, 28 Августа 2023 17:40

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым на этой неделе для обсуждения ситуации вокруг блокадного Арцаха.

Как сообщил президент Франции, выступая на ежегодной конференции послов, он также выступит с новой дипломатической инициативой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

"На этой неделе я переговорю с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым. Мы будем требовать полного уважения к Лачинскому гуманитарному коридору и снова предпримем дипломатическую инициативу в этом направлении на международном уровне, чтобы усилить давление", - заявил Макрон, слова которого приводит France 24.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2022 года. Арцахцы лишены элементарных прав человека и средств к существованию. В Республике уже зафиксирована смерть от недоедания. Параллельно с осадой, вражеские силы обстреливают мирных жителей и подразделения Армии обороны Арцаха. Похищают людей с незаконно установленного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре. Гуманитарная ситуация в Арцахе усугубляется с каждым днем. Международное сообщество отмахивается по ситуации лишь сухими призывами к Еревану и Баку проявить конструктивизм.