Понедельник, 28 Августа 2023 16:38

АрмИнфо. Экс- премьер Армении, лидер партии Национально- демократический союз Вазген Манукян в своем открытом письме призвал бывших и нынешних членов партии, а также своих единомышленников принять активное участие в митинге в защиту Арцаха, который пройдет 2 сентября.

В своем обращении Манукян отметил, что многие из членов НДС боролись за свободу и национальные идеи. Во время этой борьбы они жертвовали собой, пройдя через тюрьмы, боевые действия, напряженную политическую борьбу ради достижение трех основных принципов. Первый принцип касается построения независимого, суверенного государства, защищенного своей системой безопасности, которое будет принадлежать народу и базироваться на современном демократическом управлении, обеспечивающем и гарантирующем естественные права людей на благополучие, защиту и счастье. Второй принцип связан с созданием внутренней атмосферы, объединяющей всех и основанной на национальных ценностях, богатой истории и гордости. Третий принцип был обусловлен стремлением к защите независимости карабахских соотечественников, исходя при этом не только из принципов гуманизма и права народов на самоопределение, а из того, что Нагорный Карабах - это историческая армянская земля, которая тысячелетиями была заселена коренным армянским населением.

<Мы глубоко осознавали, что эти три принципа взаимосвязаны и не могут быть реализованы друг без друга. То, что происходит сейчас в Армении, доказывает эту простую истину. В Армении эти 3 принципа усилиями властей разрушаются одновременно. И теперь не только Арцах, но и наше государство, весь армянский народ стоит перед угрозой уничтожения. В этот решающий момент нам всем необходимо снова собраться вместе, чтобы продвигать и защищать эти принципы. Призываю своих коллег-единомышленников и сторонников принять активное участие в митинге 2 сентября в защиту Арцаха. Для реализации наших принципов необходимо народное единство и борьба. И эта консолидация может иметь решающее значение на пути к нашей борьбе>, - говорится в обращении экес-премьера.