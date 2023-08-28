Понедельник, 28 Августа 2023 16:31

АрмИнфо. Инициатива <Айакве> намерена представить собранные подписи в Центральную избирательную комиссию Армении 31 августа в 11:00. Об этом говорится в сообщении Инициативы.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если она будет отклонена НС РА. Для сбора подписей был определен 60- дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян. Перед передачей документов за три недели авторам инициативы удалось собрать 58 тысяч подписей.

"Присоединяйтесь, давайте вместе передадим результаты нашего совместного решения, будем хозяевами наших подписей>, - говорится в сообщении Айакве на ее странице в Facebook, в которой также содержится призыв собраться перед зданием ЦИК РА 31 августа.