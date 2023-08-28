Понедельник, 28 Августа 2023 16:30

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян, в рамках визита в Словению, провел переговоры с коллегой из Республики Корея Пак Чином.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили возможности расширения двусторонней повестки дня и углубления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, выразив готовность предпринять шаги для более эффективной реализации имеющегося потенциала. В качестве перспективных направлений сотрудничества были отмечены торгово-экономическая, научная, образовательная, культурная, а также инновационная и высокотехнологичная сферы. В этом контексте было подчеркнута важность расширения эффективного сотрудничества, налаженного с Корейским агентством международного сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Мирзоян представил своему коллеге подробности углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора с 12 декабря 2022 года. Он обратил внимание на острую нехватку продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, особенно для уязвимых слоев населения, и наитяжелейших вызовов, созданных для детей, женщин, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Глава МИД Армении подчеркнул, что Азербайджан своими действиями не только грубо нарушает фундаментальные положения международного гуманитарного права и прав человека, но и, сохраняя закрытым Кашатагский коридор, демонстрирует открытое неуважение к решениям Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля. Подтвердив приверженность армянской стороны установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, Мирзоян подчеркнул, что официальный Баку препятствует усилиям Армении и международного сообщества в этом направлении.