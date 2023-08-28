Понедельник, 28 Августа 2023 16:06

АрмИнфо. После получения информации о похищении Азербайджаном 22-летнего студента, которого в сопровождении российских миротворцев переправляли в Армению с незаконного блокпоста в Лачинском коридоре, сотрудники Защитника прав человека РА приступили к изучению этого дела. Омбудсмен немедленно связался с коллегами из компетентных органов, говорится в сообщении офиса Защитника прав человека.

Обсуждались также вопросы, связанные с другими аналогичными инцидентами на КПП. Итоги исследований будут подведены в срочном порядке и письма будут направлены в международные авторитетные организации, обладающие мандатом по защите прав человека. Похищение Азербайджаном лиц, передаваемых в Армению при посредничестве международных структур, в том числе российских миротворцев, осуждаемо и недопустимо. Защитник прав человека еще раз подчеркивает, что в данном случае речь идет о грубейших нарушениях прав человека со стороны властей Азербайджана, имея в виду, что общепризнанные в современном цивилизованном мире международно-правовые гарантии официальным Баку не соблюдаются, отмечается в сообщении.

Отметим, однако, что согласно сообщению азербайджанского агентства Тренд, похищен не один, а трое молодых людей в возрасте 21-22 года.